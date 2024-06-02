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- 【美品】YAMAHA ヤマハ ミキシングコンソール AG03【完備品】
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商品詳細
YAMAHAAG03ミキシングコンソールオーディオインターフェースミキサー本体、USBケーブル、本体取説、箱、DAWソフトインストール取説こちらはほぼ未使用に近い美品です購入時の付属品を全て含んでいます購入してすぐ用途が無くなりほとんど触っていないので不具合などは無いと思います。メルカリ便にて発送致します。宜しくお願いします。種類...ミキサー
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