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NIKKAN ニッカン トランペット YTR-333
商品番号 T90560471284
商品名

NIKKAN ニッカン トランペット YTR-333
ブランド名 ホボニッカンイトイシンブン
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットNIKKANニッカントランペットYTR-333はです。以前2年ほど練習して、その後保管していたものです。目立った傷錆へこみはありません。中古品ですが、かなり奇麗な方だと思います。各管部に固着等はございません。【付属品】・マウスピースVINCENTBEACHCORP.5Cケース付きヤマハ※付属品に関しては画像にてご確認いただけるものが全てとなっております。発送方法は,ヤフネコパックの宅急便でお送りします。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement530599.html
http://narcologia.ru/goods/rouge890310.html
http://narcologia.ru/goods/Persia35188.html
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