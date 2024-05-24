値下げ TC HELICON ( ティーシーヘリコン ) MP75

屋内にて二度使用した程度です。動作確認済み。◆値段交渉お受けできません◆即購入大丈夫です種類···マイク■ダイナミックマイク■指向性：超単一指向性■周波数特性：50Hz-18kHz■出力インピーダンス：300Ω■感度：-54dBV/Pa(1.99mV)-1Pa=94dBSPL@1kHz■コネクタ：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：径50mm、長さ185mm・290g■付属品：マイククリップ(3/8、5/8インチねじ対応)・MP-75は、USBポートを装備したTC-Heliconヴォーカル・プロセッサーをコントロールするためのMicControl機能を搭載。・マイクに装備されているボタンの操作一つでTC-Helicon社のUSB搭載エフェクト・プロセッサーのコントロールを可能とします。・今までエフェクトを設置した場所まで戻ってOn/Offしていた不自由さから、シンガーを解放します。・MP-75のマイクコントロール機能は、TC-Helicon社ボーカルプロセッサーでUSB端子を装備している製品に対応しています。【対応製品一覧／コントロール項目】・VoiceLiveTouch\u0026VoiceLive2：シングルボタン・ルーパ、もしくはVoiceLive2の任意のショートカットOn/Off・VoiceToneHarmony-GXT：ハーモニーOn/Off・VoiceToneCreateXT：エフェクト・バイパスOn/Off・VoiceToneSynth：ハードチューンもしくはヴォコーダー・エフェクトOn/Off・VoiceToneSingles：複数のVoiceToneSinglesペダルをデイジーチェインし、任意のペダルをOn/Off。同時に複数ペダルのOn/Offが可能です。



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