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開封済S.H.Figuarts アイアンマン マーク43 アベンジャーズ
商品番号 S55942719854
商品名

開封済S.H.Figuarts アイアンマン マーク43 アベンジャーズ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ほぼ未使用ですが、開封済み。パッケージフィルム部分多少穴？有です。よろしくお願いします。S.H.Figuartsアイアンマンマーク43『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_エイジ・オブ・ウルトロン『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#S_H_Figuartsアイアンマンマーク43『アベンジャーズ_エイジ・オブ・ウルトロン』
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