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PIONEER DDJ-SB3-S SERATO【使用時間10時間未満・美品】
商品番号 B56620129075
商品名

PIONEER DDJ-SB3-S SERATO【使用時間10時間未満・美品】
ブランド名 パイオニアディージェー
特別価格 税込 15,277 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イベント用で購入、SERATODJPROで1回使用したのみで、稼働時間は10時間未満です移動の際、目立たないキズが入っただけの美品です箱はございません特に目立った汚れ・シミはございません即時発送出来ます本体のみ※動作確認済みですUSBバスパワー対応ソフトウエア（非同梱）UnlocksSeratoDJLitePaidupgradetoSeratoDJPro主な仕様幅：428.6mm高さ：58.5mm奥行き：272.4mm本体質量：2.1kgサウンドカード：24bit/44.1kHz再生周波数帯域：20-20000HzS/N比：103dB全高調波歪率：0.005%以下(USB)パフォーマンス・コントロールChannels：2DeckControl：4TrimknobJogWheel：128mmFilter：HPF/LPFFXFadePadScratchTransHotCues：4ManualLoopAutoloop端子入力端子1MIC(1/4inchJack)USB1USBB端子出力端子1MASTER(RCA)1HEADPHONEMONITOR(Mini-jack)#pioneer#pioneerdj#ddj#ddjsb3#ddj400#ddj1000#ddjflx4#seratodj#seratodjpro#dj#djコントローラ#ターンテーブル#ミキサー
http://narcologia.ru/goods/diamond316858.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate715377.html
http://narcologia.ru/goods/conception736157.html

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