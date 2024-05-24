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AG03 音声配信4点セット
商品番号 D48095977008
商品名

AG03 音声配信4点セット
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 10,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【音声配信セット】必要なものが揃っているので、即使えます。ライバー、音声配信用数回しか使用していませんが、使用感はあります。①YAMAHAAG03color:WHITE接続インタフェイス:USB端子約18,000円②コンデンサーマイクmarantzMPM-1000約5,000円③Lightning-USB3カメラアダプタApple純正約4,000円④ヘッドホン約2000円#ヤマハ#YAMAHA‪#音声配信‪#ライバー‪#standfm‪#配信‪#ラジオ‪#セール‪#DJ‪#音楽
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