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古伊万里、赤絵南蛮船、竜宮図輪花鉢、江戸時代。本物保障。
商品番号 K19344843815
商品名

古伊万里、赤絵南蛮船、竜宮図輪花鉢、江戸時代。本物保障。
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 20,800 円
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商品詳細

本物保障。高さ、　　9.センチ。幅、　　　24.3.センチ。時代箱、とも箱。美術館、級。
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