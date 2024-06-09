フェルナンデス ZO-3 UBB　ウルトラマン

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商品詳細
この所、高値になりつつあるフェルナンデスZO-3キャラクターモデル『ウルトラマン』です。小傷がありますが、音だし確認済みのエレキギターです。普通に使用可能です。某オークションでは、3万円位で落札されてるようです。ケースが無く、発送の際はエアークッションと段ボールで梱包して発送します。送料着払いのみのお取引です。最終値下げです。即決、早い者勝ちです。程度につきましては、写真を確認して下さい。不明な点はコメントをお願いします。商品到着後の返品は、お断りします。中古楽器ですので、気になる方のご購入は、ご遠慮して下さい。タイプ...ミニエレキギター
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