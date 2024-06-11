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レジスチルex　レジアイスex　レジロックex　プレイヤーズ
商品番号 F66439211970
商品名

レジスチルex　レジアイスex　レジロックex　プレイヤーズ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　３枚ともプレイヤーズ　キラ　裏面に若干白かけあります。写真をよくご覧になりご購入ください。
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