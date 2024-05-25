アルトフルート Jupiter DiMedici JAF-1117ES

昨年1月にイギリスのフルート専門店から個人輸入で購入したワンオーナー品です。現在は生産終了しており、こちらはラストの1本でした。フルートアンサンブルでの使用後、出番が無くなったために出品致します。使用にともなう小傷はございますが、全体的な状態は良好のように見受けられます。低音から高音まで問題なく音出しすることができますが、あくまで中古品のため本格的に運用される際は一度調整に出されることをオススメします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。ご検討よろしくお願い致します。



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