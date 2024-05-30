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中国　玉石寿山石　篆刻　花刻　印材　在銘　C　2958
商品番号 P27247722621
商品名

中国　玉石寿山石　篆刻　花刻　印材　在銘　C　2958
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約4.3cm　幅約1.3cm×約0.9cm　重さ約12g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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