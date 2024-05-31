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ポケモンカード　VSTARユニバース　1BOX
商品番号 E60307247131
商品名

ポケモンカード　VSTARユニバース　1BOX
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックスポケモンカードゲームソード＆シールドハイクラスパックVSTARユニバースBOX1BOXです。シュリンク付きすり替え、再シュリンク防止のため発送後の返金返品は固くお断りさせて頂いております。ご理解の上、ご購入をお願い致します。ご協力の程よろしくお願い致します。ご質問などございましたらお気軽お問合せください。#スタートデッキ#ポケカ#ポケットモンスター#ソード#シールド#サン#ムーン#VMAXクライマックス#Vクラ#25th#25周年#アニコレ#anniversarycollection#アニバーサリーコレクション#フュージョンアーツ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#イーブイヒーローズ#漆黒のガイスト#白銀のランス#双璧のファイター#シャイニースター#一撃マスター#連撃マスター#仰天のボルテッカー#スカイレジェンド#オルタージェネシス#ジージーエンド#ダブルブレイズ#ナイトユニゾン#ジージーエンド#タッグオールスターズ#ウルトラシャイニー#ブイズ#UR#HR#SR
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