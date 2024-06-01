B'z コンプリートシングル　トレーラー　＋サイン色紙

人気グループ···B'z取り込みの為CDはところどころ一度再生しております。DVDは一度視聴しております。暗所で保管しておりました。２０１９年のツアーの会場で手に入れたサイン色紙とB'zスペシャルカード（新品・未開封）購入証明書兼ライブ応募券を同梱します。傷や汚れは見当たりませんが、完璧を求める方はご遠慮ください。購入時のダンボールに入れて発送いたします。サイン色紙、クリアファイル、B'zスペシャルカードは写真9枚目の状態で同梱します。素人保管である事をご理解の上ご購入お願いいたします。すり替え防止のために返品は御断り申し上げます。【商品仕様】サイズ：約全長780×縦幅130×高さ206mm重さ：約8kg※前例のないスケール感はB’zならではのオリジナル仕様。フライトケースをモチーフにしたデジパック、シリアルナンバー入りのプレートなど、細部に至るまでこだわり抜いた作品。▼収録内容■CD：53枚・1st～53rdシングル全117曲■特典DVD：2枚・1st～52ndシングル表題曲全54曲ライブ映像集「B'zLIVE-GYMCOLLECTION」収録■CD収録全曲デジタル・リマスタリング■歌詞ブックレット116ページ■歴代写真入りスペシャルデジパック仕様■シリアルナンバー入りB'zCOMPLETESINGLEBOXTrailerEditionセブンイレブン限定完全予約受注生産品です。B'z史上最大スケール！細部にまでこだわった限定仕様！！全長約80cm！ナンバープレートには１つ１つ異なるシリアルナンバーを印字！開閉式の荷台ウィングに全CDをセット！CD53枚それぞれの歴代写真入りスペシャルデジパック仕様！・全収録曲デジタル・リマスタリング化！ CD53枚(シングル全117曲収録)



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