BATTLE BOYS 全国2nd選抜 サイン入りチェキ

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BATTLEBOYS(バトボ)の2nd全国選抜のサイン入りチェキです。何かの企画で当選したものなので貴重なものですがグッズ整理の為出品致してます。弓木大和小泉光咲紀田直哉長野凌大武藤潤バトボBATTLEBOYSEBiDAN