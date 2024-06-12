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リオレウス　フィギュア
商品番号 K17802677075
商品名

リオレウス　フィギュア
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,443 円
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商品詳細

人気ゲームタイトル...モンスターハンターリオレウスカプコン全長約19センチ箱から出して飾ってました。経年劣化しているとは思いますが、目立ったヨゴレ、キズはありません。箱なし。メルカリらくらく便か、ゆうゆうメルカリ便で発送いたします。
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