リオレウス　フィギュア

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商品詳細
人気ゲームタイトル...モンスターハンターリオレウスカプコン全長約19センチ箱から出して飾ってました。経年劣化しているとは思いますが、目立ったヨゴレ、キズはありません。箱なし。メルカリらくらく便か、ゆうゆうメルカリ便で発送いたします。
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