【Epiphone】【値下げ】エクスプローラー

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商品詳細
タイプ···エクスプローラータイプシリーズ···Gibsonボディタイプ···ソリッド音出し確認済み多少キズがありますので、ご確認の上購入ください。フレット 6割金属パーツ、ピックアップにサビありケースなしGOTOHのペグが付いています質問等ありましたら気軽にコメントしてください
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