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- 【最終価格】CHR REISSER ULM テューバマウスピース
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商品詳細
ドイツのCHRREISSERULMのB管チューバ用マウスピースです。口径は33mmくらいで、深めのUカップです。中古で購入しました。シャンクが合わず、購入後は自宅にて保管していました。おそらくユーロシャンクに近いと思われます。かなりのビンテージ物みたいです。※箱なし種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピース
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