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【最終価格】CHR REISSER ULM テューバマウスピース
商品番号 I30498350887
商品名

【最終価格】CHR REISSER ULM テューバマウスピース
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,214 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツのCHRREISSERULMのB管チューバ用マウスピースです。口径は33mmくらいで、深めのUカップです。中古で購入しました。シャンクが合わず、購入後は自宅にて保管していました。おそらくユーロシャンクに近いと思われます。かなりのビンテージ物みたいです。※箱なし種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピース
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