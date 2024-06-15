Splawn Quick Rod 希少！極美品！

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ご覧いただきありがとうございます。少し長くなりますが、手放すかどうか悩んだ挙句の出品です最後までお付き合い頂けると嬉しいです2020年の1月に製作者であるscottSplawn氏に直接依頼して制作して頂き個人輸入で購入したSplawnQuickRodです国内100V仕様です。改造マーシャルの代表といえばFRIEDMANBE-100かこちらのquickrodになるかと思います今までマーシャルを数台所有してきて、最終的に使い勝手のよいJCM-2000に落ち着いておりました。同時に歪みペダルも色々と試して納得のいくボード構築ができJCM-2000と完璧なシステムを築く事ができました。そして数年後にこのアンプの存在を知り、購入に至るわけですが、それまで使用してきた歪み系ペダルが全て必要なくなるほどquickrodのドライブサウンドが極上すぎて衝撃でした所有期間、3年ほどで自室のみの使用で大切に使ってきましたので美品というかほぼ新品のような状態を保っております。本当は手放したくないのですが、音楽活動の激減とともに使用頻度も極端に減ってきましたので、もっとガッツリ使ってくださる方にお譲りしようと思った次第でございます。クリーンとドライブの2チャンネルでドライブチャンネルのゲインの種類は３種類の切り替えが出来て１はHotplexi２はHot800３はsuperHot800とそのネーミングからなんとなく想像できる歪みのキャラクターを選択できますさらにFootSWを使えばその歪キャラを基本にOD1、OD2というチャンネルが選べ、OD2でさらにゲインが上がるBoostみたいな設定が選べますそしてSOLOというノブがありまして、これはギターソロなどで音量を上げれる機能です。あらかじめソロノブで音量設定しておき、フットスイッチで切り替えて音量を上げる事が出来ますソロの音量も埋もれる事もありません。ハーフパワー（50W/100W切替）にSENDRETURN、LoopMasterVol.など、有難い機能満載です。以上、長々と失礼しました。正直、手放すのは心苦しいのですが、大切に使い倒してくださる方、是非いかがでしょうか参考動画https://youtu.be/uEN3qg0hL7w?si=L6vRBQwmybg71I2Q