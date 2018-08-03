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BE@RBRICK WOW！Disneyピクサー Summer Vacation
商品番号 P10548918334
商品名

BE@RBRICK WOW！Disneyピクサー Summer Vacation
ブランド名 ベアブリック
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BE@RBRICKWOW！第2弾!!PIXARキャラクターの“夏休み”をテーマにしたオリジナルデザイン全18種！www.bearbrick-wow.com2015年7月下旬発売予定BE@RBRICKWOW！Disney・PIXARSummerVacation頒布価格1,556円（税込1,712円）●各全高約70mm●映画「インサイド・ヘッド」公開、　トイ・ストーリー20周年で盛り上がるPIXAR作品の　人気キャラクターを率いて、　BE@RBRICKWOW！第2弾が登場！●ベアブリック7種　ウッディ　バズ・ライトイヤー　エイリアン　ジェシー　ザーグ　ロッツォ・ハグベア　軍曹袋からは出しましたがケース保管で未使用です。今は入手困難な商品です。
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Disney・PIXAR Summer Vacation│BE@RBRICK WOW!
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BE@RBRICK SERIES 46
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