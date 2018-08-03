BE@RBRICK WOW！Disneyピクサー Summer Vacation

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MEDICOM TOY - BE@RBRICK WOW！Disney・PIXAR Summer Vacation



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Disney・PIXAR Summer Vacation│BE@RBRICK WOW!



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BE@RBRICK SERIES 46



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BE@RBRICKWOW！第2弾!!PIXARキャラクターの“夏休み”をテーマにしたオリジナルデザイン全18種！www.bearbrick-wow.com2015年7月下旬発売予定BE@RBRICKWOW！Disney・PIXARSummerVacation頒布価格1,556円（税込1,712円）●各全高約70mm●映画「インサイド・ヘッド」公開、 トイ・ストーリー20周年で盛り上がるPIXAR作品の 人気キャラクターを率いて、 BE@RBRICKWOW！第2弾が登場！●ベアブリック7種 ウッディ バズ・ライトイヤー エイリアン ジェシー ザーグ ロッツォ・ハグベア 軍曹袋からは出しましたがケース保管で未使用です。今は入手困難な商品です。