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オリジナルたまごっち イベント限定版 2台 ステッカー おまけ付
商品番号 T85100952101
商品名

オリジナルたまごっち イベント限定版 2台 ステッカー おまけ付
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像のものまとめ売りです。◾︎OriginalTamagotchiMametchiSpaceship未開封◾︎OriginalTamagotchiMimitchiPlanet未開封◾︎ステッカー未使用◾︎トレーディングアクリルキーホルダーブルーおばけっち中身確認で開封、未使用。自宅保管のため、ご理解のある方お取引お願い致します。コレクション品、完品を求める方はお控え下さい。バラ売り、値下げ交渉不可でお願いします。#たまごっち#OriginalTamagotchi#まめっち#くちぱっち#ぎんじろっち#みみっち#ポチっち
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