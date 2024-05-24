オリジナルたまごっち イベント限定版 2台 ステッカー おまけ付

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画像のものまとめ売りです。◾︎OriginalTamagotchiMametchiSpaceship未開封◾︎OriginalTamagotchiMimitchiPlanet未開封◾︎ステッカー未使用◾︎トレーディングアクリルキーホルダーブルーおばけっち中身確認で開封、未使用。自宅保管のため、ご理解のある方お取引お願い致します。コレクション品、完品を求める方はお控え下さい。バラ売り、値下げ交渉不可でお願いします。#たまごっち#OriginalTamagotchi#まめっち#くちぱっち#ぎんじろっち#みみっち#ポチっち