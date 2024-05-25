アルトサックス用マウスピース ヤナギサワ ラバー

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アルトサックス用マウスピースヤナギサワラバーYANAGISAWA定価：¥17000ヤナギサワの標準的なマウスピースで吹奏楽、クラシック向けですリガチャー、キャップは付属しておりません歯形が付かないようにパッチを付けていたのでパッチ跡が有りますが比較的に綺麗かと思います番手は3番でクセの無い音色で楽に吹く事が出来ます。