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ムーミン　リーメント　楽しい食卓　まとめ売り
商品番号 S68373511440
商品名

ムーミン　リーメント　楽しい食卓　まとめ売り
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封しましたが、飾ることなくケースに入れて保管していました。断捨離のため出品します。①晴れの日のピクニック②お客様が来たら③おやつの時間ですよ④ホームメイドジャム⑤あつあつのグラタン⑥外でかこむ夕食⑦眠れない夜⑧とっておきのデコレーションケーキリーフレットはそのままで切り取っておらず全種類ありますが小箱はありません。外箱はあります。比較的きれいですが、②やかん⑥なべに汚れがあります。⑦ジョッキに入っている棒だけないですが他は全て揃っています。①〜⑧に分けてプチプチで梱包し、外箱に入れて発送します。暗所にて大切に保管しておりましたが、長期保管の中古品であること、素人検品であること、細かな傷や汚れを気になさる方、神経質な方のご購入はお控え下さい。写真を確認してご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします。
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