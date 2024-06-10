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浜辺美波　北村匠海　直筆サイン入り色紙\u0026チェキセット　君の膵臓をたべたい
商品番号 M25413538096
商品名

浜辺美波　北村匠海　直筆サイン入り色紙\u0026チェキセット　君の膵臓をたべたい
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 30,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

浜辺美波さんと北村匠海さんの直筆サイン入り色紙とチェキのセットです。当選通知書付きです。おまけに完成披露試写会の新聞の切り抜きもお付けします。2人の衣装からしておそらくこの試写会の前後に高校生と交流会された時のチェキだと思われます。キミスイは2人の知名度を一気に上げた作品でかなりの激レアだと思います。よろしくお願いします。
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