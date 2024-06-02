Ｅ１３２　掛軸　大徳寺　細谷喝堂　『心静茶味香』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｅ１３２ 掛軸 大徳寺 細谷喝堂 『心静茶味香』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ１３２ 掛軸 大徳寺 細谷喝堂 『心静茶味香』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ１３２ 掛軸 大徳寺 細谷喝堂 『心静茶味香』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ１３２ 掛軸 大徳寺 細谷喝堂 『心静茶味香』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｈ８０５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『露堂々』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛-



2023年最新】大徳寺 喝堂の人気アイテム - メルカリ



非売品 Ｇ２６０ 掛軸 大徳寺 太田晦巌 大梅 『一箭中紅心』 肉筆 『真 ...



初回限定】 Ｃ６５６ 掛軸 大徳寺 雪尾要道 『青松多寿色』 共箱 『真 ...



Ｈ８０５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『露堂々』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛-



2023年最新】大徳寺 喝堂の人気アイテム - メルカリ



掛け軸 相国寺 有馬頼底作 懐紙「鶴舞金客天」縁起物 茶掛-



Ｈ２３８ 掛軸 大徳寺 雪尾要道 『開門多落葉』 共箱 『真作』 肉筆 ...



2023年最新】大徳寺 喝堂の人気アイテム - メルカリ



掛け軸 大徳寺 宙宝宗宇作「閑坐聴松風」共箱 禅語 茶掛 年中掛け 【超 ...



Ｈ２３８ 掛軸 大徳寺 雪尾要道 『開門多落葉』 共箱 『真作』 肉筆 ...

総丈 約 171cm×31cm本紙 約 96cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。