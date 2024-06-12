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- F10 高級木製額縁 10号 ブルー色 ラミン材 木目仕上げ♪
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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます。※値引き交渉＆専用出品は基本的に対応致しません。ただ複数購入される場合は、多少の値引きと専用出品は可能です。油絵10号が入る規格サイズとなります。木枠に張られたものではなく、3ミリ程度のキャンバスボードに張られた油絵を入れる額縁となります。内寸:約532×456mm外寸:約669×593mm※サイズ間違いがないように、必ず購入前に現物のサイズをしっかり確認して下さい。サイズ間違い等に起因する返品等には、一切応じられません。付属品は裏板、吊り金具、吊紐となります。その他、額縁の出品物についてはこちらをクリックして下さい♪⇒#kakoframe※値引き交渉＆専用出品は基本的に対応致しません。ただ複数購入される場合は、多少の値引きと専用出品は可能です。よろしくお願いします。#額縁#木製フレーム#油絵用額縁#油縁#ガクブチ#額ぶち#F10#10号#アンティーク額#ブルー仕上げ
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http://narcologia.ru/goods/smear493204.html
http://narcologia.ru/goods/Addict615618.html
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F10 高級木製額縁 10号 ブルー色 ラミン材 木目仕上げ♪ - 額縁
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