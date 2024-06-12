美少女戦士セーラームーン PROPLICA プリズムハートコンパクト

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商品詳細
美少女戦士セーラームーンPROPLICAプリズムハートコンパクトコレクション整理での出品です。付属品は全て揃っております。液漏れが怖いので、使用後は電池を抜いて保管していました。最後に触った時、動作は問題ありませんでした。全体的にに美品だと思いますが、下部のミラーに小傷があります。神経質な方は購入をお控えください。ペットや喫煙者はおりません。電池は抜いたまま発送いたします。プチプチに包んで、レターパックでの発送を予定しています。何か不明な点がありましたらコメントお願いします。
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