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ジェジュン JJ moldir モルダー リュック クマ キーホルダー 美品
商品番号 H83252168871
商品名

ジェジュン JJ moldir モルダー リュック クマ キーホルダー 美品
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジェジュンのブランド、モルダーのリュック\u0026くまのキーホルダーです。お譲りするのは、2つセットになります。イベント時２回使用しました。ずっと日の当たらない場所で大切に保管していました。通常使用によるコスレ等は有りますが比較的綺麗な状態です。多少のベタ付き有り。クマのキーホルダーは一度も使っていません。引き出しの中にしまってありました。背中と首の部分がハゲている所有りますが、裏側なので見えません。海外製品と言う事と、説明文について理解の上購入ください。NC・NRで、お願いいたします。また大型商品になりますので、発送は土日を予定しております。よろしくお願いいたします。#ジェジュン#JJ#J-JUN#JAEJOONG#moldir#リュック#美品#モルダー#くま#クマ#キーホルダー#バックパック
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