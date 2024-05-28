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白井半七作　人物図　菓子鉢　共箱　食器
商品番号 Y22553229912
商品名

白井半七作　人物図　菓子鉢　共箱　食器
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白井半七作、人物図の鉢になります。見込みには人物の図、側面に文句が書かれた珍しい図柄の作品です。横幅　約19cm　高さ　約12cm#白井半七#人物#菓子鉢#鉢#その他の食器商品はこちら
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