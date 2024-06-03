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【限界値下げ】Fernandes DORAGONFLY 海外モデル
商品番号 L47447617775
商品名

【限界値下げ】Fernandes DORAGONFLY 海外モデル
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 11,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※即購入OKです。※「いいね」は要りません。「購入」か「コメント」のどちらかにして下さいませ。※「希望価格の登録」をされる方は必ずコメントください。何度かいたずらされてますのでコメント無しの方は申し訳ないのですがスルーします。コレクションの放出です。増えすぎたコレクションに遂に嫁さんがぶちギレまして、泣く泣くの断捨離です。海外モデルという事と渋いカラーが気に入り入手しました。…が上記理由にて手放します。写真の通り多少、塗装欠けや打痕、すりキズ等がありますが、そんなにひどい状態ではありません。フレットは多少の減りはありますが、まだまだ使えそうです。トラスロッドは私の手元に来てからは一切触っておりません。付属品はありません。どなたか引き継いで大切にしてやって下さいませ。
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