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仏像　仏教美術 釈迦牟尼像【乾隆年製】在銘　鍍金仏　座像，
商品番号 G51028213341
商品名

仏像　仏教美術 釈迦牟尼像【乾隆年製】在銘　鍍金仏　座像，
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 25,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について釈迦牟尼像でございます。時代の経過によって、色は紫色となりますが、材質は銅です。経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。知識不足で申し訳ございません。◾️汚れ・傷等時代の経過による傷や擦れや汚れは画像にてご確認くださいませ。◾️仏像サイズ高さ：約23.2㎝奥行：約13㎝横幅：約17.2㎝◾️紫檀台サイズ22.6cmx16cmx8.6cm重さ；約1115g尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品画像のみでございます。■ご購入の前に画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。■発送方法についてらくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#鯨歯#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻　#堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#仏像#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#鹿の角#シカの角#旧貨币#金貨#銀貨
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