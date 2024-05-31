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ホットトイズ giジョー ロードブロック 素体 ドウェイン・ジョンソン
商品番号 O49156702837
商品名

ホットトイズ giジョー ロードブロック 素体 ドウェイン・ジョンソン
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズgiジョーのロードブロック素体です。写真3枚目のように足のジョイント部分に欠けあり。ワイルドスピードのホブスなどカスタムに即購入OK性別···男フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6
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