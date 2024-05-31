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６点おまとめ販売　磁器マスコット　雅楽うさぎ　笙吹きうさぎ① ぶき工房　平野薫作
商品番号 B90119836372
商品名

６点おまとめ販売　磁器マスコット　雅楽うさぎ　笙吹きうさぎ① ぶき工房　平野薫作
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

６点でおまとめで価格変更します。比叡平に窯元で動物や自然のモチーフで作品を作っている「ぶき工房」の平野薫さんの作品で「雅楽うさぎ」「笙吹きうさぎ」と呼ばれる笙を吹いている磁器のうさぎです。自宅で雅楽隊を模して、たくさん揃えて、特に笙吹きうさぎの子は、一つ一つ違ったので、つい揃えてしまいましたが、飾っていたところに仏像をおくことになり、この子達を泣く泣く出品します。6パターンあります。立っている子、あぐらの子、あぐらも足の組み方、太さ？、笙の持ち方、笙の色合い、姿勢、横からの眺め、後ろ姿、尻尾の出方などお好みの子を選んでください。撮影で区別のため、貼り付けているシールは和紙製です。お箱はありません。きちんと緩衝材等で保護してお送りします。サイズ：高さ7cm〜9cm✖️4cm✖️4cm程度　それぞれ造作により多少の誤差があります。種類···その他
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