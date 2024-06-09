【希少】水晶クラスター　水晶原石　ダブルポイント　960g



2023年最新】水晶 ダブルポイント クラスターの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】水晶 ダブルポイント クラスターの人気アイテム - メルカリ



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◾️ブラジル産 960g◾️約8㎝×約13㎝×約12㎝ ＊凹凸で正確な数字は出せませんので、 大体のサイズです。⭐️ダブルポイント多数。また、母岩から下方にもたくさんの結晶が伸びています。⭐️レインボーが数ヶ所に見られます。⭐️大部分が欠けの無い綺麗なポイントが揃っているとても希少な原石クラスターです。⭐️天然石ですので多少のキズ、クラック、内包物などがあるかもしれません。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。⭐️商品の性質上、返品はお受けできません。【ダブルポイント】ポイントの片側から悪い気を吸収し、反対側のポイントから浄化した気を放出する強い浄化能力を持つと言われています。＊石(鉱物)が好きで、コレクションとして集めていた石たちを出品しています。(写真の無断転載禁止)#水晶クラスター#水晶原石#ダブルポイント#両剣水晶