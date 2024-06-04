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Fender / American Ultra Telecaster
商品番号 E93138149191
商品名

Fender / American Ultra Telecaster
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 48,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年1月にイシバシ楽器さんにて約26万円で購入。コロナ禍で外出を控えていたため家でギターの練習\u0026作曲用に購入しました。……が、仕事も忙しくこれまで5.6回ほどしか弾いてこれなかったため、このギターをもっと弾いてあげられる方に譲りたいと思い出品いたします。ハードケースにて縦置きで保管していたため、ネック反りはもちろんのことフレットのすり減りもほとんどございません。出品前に弦交換・指板・フレット磨きしております。細かい付属品も購入時のものがそのままあります。（もう使わないのでアーニーボールの弦２つ付けますm(__)m）付属のハードケースにプチプチを巻いて配送いたします。以下、スペックです。⭐︎シリーズ：AmericanUltraTelecaster⭐︎カラー：arcticpearl⭐︎ボディ：アルダー⭐︎ネック：メイプル、Modern\"D\"⭐︎指板：ローズウッド⭐︎ナット幅：1.685\"(42.8mm)⭐︎スケール：25.5\"(648mm)⭐︎ピックアップ：UltraNoiselessVintageTele×2⭐︎コントロール：MasterVolume(S-1Switch),MasterTone⭐︎ブリッジ：6-SaddleAmericanTeleRwithChromedBrassSaddlesよろしくお願い致します！
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