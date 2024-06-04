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商品詳細
2022年1月にイシバシ楽器さんにて約26万円で購入。コロナ禍で外出を控えていたため家でギターの練習\u0026作曲用に購入しました。……が、仕事も忙しくこれまで5.6回ほどしか弾いてこれなかったため、このギターをもっと弾いてあげられる方に譲りたいと思い出品いたします。ハードケースにて縦置きで保管していたため、ネック反りはもちろんのことフレットのすり減りもほとんどございません。出品前に弦交換・指板・フレット磨きしております。細かい付属品も購入時のものがそのままあります。（もう使わないのでアーニーボールの弦２つ付けますm(__)m）付属のハードケースにプチプチを巻いて配送いたします。以下、スペックです。⭐︎シリーズ：AmericanUltraTelecaster⭐︎カラー：arcticpearl⭐︎ボディ：アルダー⭐︎ネック：メイプル、Modern\"D\"⭐︎指板：ローズウッド⭐︎ナット幅：1.685\"(42.8mm)⭐︎スケール：25.5\"(648mm)⭐︎ピックアップ：UltraNoiselessVintageTele×2⭐︎コントロール：MasterVolume(S-1Switch),MasterTone⭐︎ブリッジ：6-SaddleAmericanTeleRwithChromedBrassSaddlesよろしくお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/sucrose207240.html
http://narcologia.ru/goods/capitation418908.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming820692.html
American Ultra Telecaster®
American Ultra Telecaster®
American Ultra Telecaster®
Fender / American Ultra Telecaster Rosewood Fingerboard Arctic Pearl フェンダー ウルトラ
フェンダー Fender American Ultra Telecaster RW TXT エレキギター
Fender American Ultra Telecaster Maple Fingerboard Ultraburst ...
Fender American Ultra Series ｜ イケベ楽器店
Fender USA American Ultra Telecaster (Ultraburst/Maple) ｜イケベ楽器店
Fender USA American Ultra Telecaster (Ultraburst/Maple) ｜イケベ楽器店
American Ultra Luxe Telecaster®
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Fender American Ultra Telecaster Maple Fingerboard Cobra Blue [S/N ...
Fender AMERICAN ULTRA（フェンダー アメリカン ウルトラ）【イシバシ ...
http://narcologia.ru/goods/sucrose207240.html
http://narcologia.ru/goods/capitation418908.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming820692.html
American Ultra Telecaster®
American Ultra Telecaster®
American Ultra Telecaster®
Fender / American Ultra Telecaster Rosewood Fingerboard Arctic Pearl フェンダー ウルトラ
フェンダー Fender American Ultra Telecaster RW TXT エレキギター
Fender American Ultra Telecaster Maple Fingerboard Ultraburst ...
Fender American Ultra Series ｜ イケベ楽器店
Fender USA American Ultra Telecaster (Ultraburst/Maple) ｜イケベ楽器店
Fender USA American Ultra Telecaster (Ultraburst/Maple) ｜イケベ楽器店
American Ultra Luxe Telecaster®
Fender エレキギター American Ultra Telecaster®, Maple Fingerboard, Mocha Burst
Fender American Ultra Telecaster Maple Fingerboard Cobra Blue [S/N ...
Fender AMERICAN ULTRA（フェンダー アメリカン ウルトラ）【イシバシ ...