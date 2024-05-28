

伊勢崎淳 備前酒吞③ 伊勢崎淳 備前酒吞③



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伊勢崎淳 備前酒吞③サイズ H5.8㌢ｗ6.2㌢共箱、共布（印あり）、歴無し火襷のぐい呑で、口縁部1カ所窯傷（写真8）、石ハゼ1カ所（写真10）あり。伊勢崎淳 陶歴1936年、伊勢崎陽山の次男として、岡山県備前市伊部に生まれる。同じく陶芸家の伊勢﨑満は兄。1959年、岡山大学教育学部特設美術科卒業。1960年、伊勢﨑満とともに、姑耶山古窯跡に中世の半地下式穴窯を復元。1966年、日本工芸会正会員。1978年、岡山大学特設美術科講師に就任。1998年、岡山県重要無形文化財保持者に認定。社団法人日本工芸会理事および日本工芸会中国支部幹事長に就任。2004年9月2日、重要無形文化財保持者（人間国宝）認定。