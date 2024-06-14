林正太郎作 赤志野 湯呑

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商品詳細
陶芸家林正太郎作 赤志野湯呑口径約8.5高さ約9.5長年実家に眠っていたお品です。ずっと箱に入っていたようでキレイな状態です。割れないよう大切に梱包し、発送致します。大切にしてくださる方にお譲りしたいと思います( ꈍᴗꈍ)他にも実家に眠っていたお品が沢山あります。少しづつですが出品していきますのでよろしくお願い致します( ꈍᴗꈍ)陶器食器湯呑コレクション
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