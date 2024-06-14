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林正太郎作 赤志野 湯呑
商品番号 L80171296711
商品名

林正太郎作 赤志野 湯呑
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 20,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶芸家林正太郎作　赤志野湯呑口径約8.5高さ約9.5長年実家に眠っていたお品です。ずっと箱に入っていたようでキレイな状態です。割れないよう大切に梱包し、発送致します。大切にしてくださる方にお譲りしたいと思います(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)他にも実家に眠っていたお品が沢山あります。少しづつですが出品していきますのでよろしくお願い致します(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)陶器食器湯呑コレクション
http://narcologia.ru/goods/passivity709783.html
http://narcologia.ru/goods/stair637100.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming998092.html

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