JC Wings アメリカ海軍C-40 5834

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商品詳細
アメリカ海軍 C-405834JCWings製 1/400スケール海外で購入し持って帰ってきたものとなりますので、箱には多少の傷と凹みがあります。機体には傷などはありません。 新品、未展示箱に入れて保管していました。
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