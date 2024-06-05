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- 香炉 吉秀作 高岡銅器 彫金 佐野宏采氏 七福神六面間取香炉 純銅 共箱
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商品詳細
新品未使用品能作吉秀作 高岡銅器 香炉 七福神六面間取香炉 彫金紋様香炉伝統工芸作家佐野宏采（さのこうさい）氏による彫金が施されています。純銅径11cm高さ18cm縁起物六面には恵比須(えびす)・大黒・毘沙門(びしゃもん)・弁天・福禄寿(ふくろくじゅ)・寿老人、蓋のツマミ部分に布袋(ほてい)尊、3点脚に唐子があしらわれています。経年保管品栞あり。ウコン布に印無し。共箱の蓋裏側に『吉秀作』と銘の記載あり。
http://narcologia.ru/goods/recuperation761721.html
http://narcologia.ru/goods/septet727719.html
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