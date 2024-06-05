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香炉　吉秀作　高岡銅器　彫金　佐野宏采氏　七福神六面間取香炉　純銅　共箱
商品番号 F72663853786
商品名

香炉　吉秀作　高岡銅器　彫金　佐野宏采氏　七福神六面間取香炉　純銅　共箱
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 15,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品能作吉秀作　高岡銅器　香炉　七福神六面間取香炉　彫金紋様香炉伝統工芸作家佐野宏采（さのこうさい）氏による彫金が施されています。純銅径11cm高さ18cm縁起物六面には恵比須(えびす)・大黒・毘沙門(びしゃもん)・弁天・福禄寿(ふくろくじゅ)・寿老人、蓋のツマミ部分に布袋(ほてい)尊、3点脚に唐子があしらわれています。経年保管品栞あり。ウコン布に印無し。共箱の蓋裏側に『吉秀作』と銘の記載あり。
http://narcologia.ru/goods/recuperation761721.html
http://narcologia.ru/goods/septet727719.html
http://narcologia.ru/goods/capitation289508.html
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