ポケモンカード　アメイジングレア　コンプ　9種

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商品詳細
ポケモンカードゲーム アメイジングレア コンプリートライコウ セレビィ レックウザ ザシアン ザマゼンタ ジラーチ カイオーガ レシラム イベルタルバラ売りはしません。写真にて状態のご確認をお願いします。セレビィのみ裏面上部に少しカケがあります。(掲載写真10枚目)完品を求める方はご遠慮ください。濡れ折れ対策をして送付を予定しております。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rouge85810.html
http://narcologia.ru/goods/waveform792917.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy302953.html
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