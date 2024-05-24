ポケモンカード Vスターユニバース ハイクラスパック シュリンク付き 1BOX

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商品詳細
ポケモンカードゲームハイクラスパックVSTARユニバースシュリンク付き 新品未開封1BOXです！即購入オッケーです^^返品返金不可です。値引きもご遠慮下さいm(__)m※発送は明日の朝までには発送致します。種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックス
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