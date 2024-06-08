最高級油画、日本画額　日本木製F6号額縁シルバー箔押し定価¥28800新品未使用

最高級油画、日本画額日本木製F6号額縁シルバー箔押し新品 未使用定価¥28800人気商品です。額縁が増え過ぎてしまい、私の中では使いきれないため、どなたかに使っていただければと思い出品いたしました。新品未使用ですが長くお宅保管しておりますのでご理解いただける方がよろしくお願い致します。



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