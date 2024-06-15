WCS2023 ポケモン 北斎風 プレイマット、スリーブセット

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GREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS北斎風のプレイマットとデッキシールドのセットの未開封未使用品です。一度人の手に渡ったものですので、初期傷などがある可能性がございます。ご了承の上ご購入をお願いいたします。海外限定スリーブ海外限定デッキシールド2023PokémonTCGWCS2023横浜 WCSストア海外限定サプライ