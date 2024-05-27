カシオ　電子ピアノ　SA-46　ACアダプタ付き　ミニキーボード

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商品詳細
【商品名】CASIOSA-46カシオ 電子ピアノ 32鍵盤CASIOAD-E95100LJカシオ アダプタ#カシオ 電子ピアノ#CASIOSA_46※3回程、使用致しました。※音が出ることを確認しております。※箱に若干のダメージがございます。
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