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- 2013大谷翔平カルビープロ野球チップスNPBルーキーカード世界一の二刀流RC
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商品詳細
2013大谷翔平ルーキーカードカルビープロ野球チップスNPB実使用なしPSAルーキーカードなしサインなし2023WBC世界一メンバーダルビッシュ有吉田正尚山本由伸佐々木朗希村上宗隆牧秀悟岡本和真栗山英樹監督スリーブ+ホルダー保管花巻東ドラフト１位甲子園海外からの注目人気のルーキーカードです。
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