Pentagonユウト　FC限定抽選トレカ

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商品詳細
PentagonのFC限定で参加できるプレゼント企画で当選したトレカです。レアトレカです。一度開封しましたが未使用です。即購入OK
http://narcologia.ru/goods/passionate307713.html
http://narcologia.ru/goods/encourage984372.html
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