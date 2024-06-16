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Pentagonユウト　FC限定抽選トレカ
商品番号 F28419229375
商品名

Pentagonユウト　FC限定抽選トレカ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PentagonのFC限定で参加できるプレゼント企画で当選したトレカです。レアトレカです。一度開封しましたが未使用です。即購入OK
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