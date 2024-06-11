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⚠️値下げ中⚠️bts テテ V 直筆 サインボール ファンミーティング
商品番号 U38446288600
商品名

⚠️値下げ中⚠️bts テテ V 直筆 サインボール ファンミーティング
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

友人から頂いたものです。中を1度も開けてなく、文字の剥がれもなく美品です。今のところ値下げ不可です。ですが、希望の値段があればコメントよろしくお願いします。ジャンル···韓流/KPOPBTSテテV
http://narcologia.ru/goods/kindness886005.html
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