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吉田正尚　ボブルヘッドフィギュア　オリックスバファローズ　ボストンレッドソックス
商品番号 V73688755530
商品名

吉田正尚　ボブルヘッドフィギュア　オリックスバファローズ　ボストンレッドソックス
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種別...その他性別...男ジャンル（スポーツ選手）...野球ボブルヘッドコレクション2018吉田正尚になります。開封して少し箱に痛みあります。フィギュア本体は問題ありません。
http://narcologia.ru/goods/composite157454.html
http://narcologia.ru/goods/traverse514826.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi592047.html

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