24時間以内発送 新品未開封品 羊文学 まほうがつかえる 限定 カセットテープ

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閲覧頂きありがとうございます！('')♡☆24時間以内にメルカリ便にて匿名発送致します♪☆即購入もokです！（コメント欄にて話が進んでいたとしても、購入された方を優先させて頂きます(*˘︶˘*)）☆早朝深夜の購入も喜んで承ります♪☆質問、コメント等もお気軽にお待ちしております♪----------------梱包について----------------こちらの商品はカセットテープのため、防水や外傷を防ぐためプチプチにて、梱包致しますので、よろしくお願い致します('')♡----------------商品概要----------------羊文学「まほうがつかえる2021」公演当日(12/4横浜と12/11大阪)限定で販売された「1999」(Englishver.)のカセットテープです。オンライン販売はなく、2公演のみで発売された会場限定の貴重な商品ですこのカセットテープでしか聴けない限定ソング『HappyBirthdaytoYou』も収録されていますので、お探しの方お早めにどうぞ収録曲:SIDEA:1999(Englishver.)SIDEB:HappyBirthdaytoYou複数本対応可能ですまた何か質問等ございましたらよろしくお願いします----------------以下検索ワード----------------まほうがつかえる2021Billboard横浜大阪#羊文学#塩塚モエカ#カセット#カセットテープ羊文学ourhopePOWERS若者たちきらめきざわめき完全生産限定盤 レコードLPアナログ盤