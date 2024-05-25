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片岡 鶴太郎、【三つのりんご】、希少画集画、状態良好、四季、自然
商品番号 L32435750834
商品名

片岡 鶴太郎、【三つのりんご】、希少画集画、状態良好、四季、自然
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 14,335 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。片岡鶴太郎「三つのりんご」（KTG-9)希少な画集をほぐし、選り抜いた絵を新品額にてマット合わせ、額装いたしました。保存状態が良かったため絵画部分は綺麗な状態です。絵画部分のサイズは約17.0㎝×13.0㎝です。新品の額縁で額装してお届けします。額のサイズは約30.0㎝×25.0㎝です。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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