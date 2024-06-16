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テレキャスター用ブリッジ　斜めコマ
商品番号 W56605523816
商品名

テレキャスター用ブリッジ　斜めコマ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···テレキャスタータイプテレキャスター用ブリッジクローム斜めコマ38.0mm×76.5mm11mmピッチボディとの固定用ビス穴固定穴の中央から次の固定穴までの間隔21.5mmビス付きコマ21mm8Φ重量69g
http://narcologia.ru/goods/browse622391.html
http://narcologia.ru/goods/peroration691315.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect825570.html
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