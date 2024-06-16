テレキャスター用ブリッジ　斜めコマ

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商品詳細
タイプ···テレキャスタータイプテレキャスター用ブリッジクローム斜めコマ38.0mm×76.5mm11mmピッチボディとの固定用ビス穴固定穴の中央から次の固定穴までの間隔21.5mmビス付きコマ21mm8Φ重量69g
http://narcologia.ru/goods/browse622391.html
http://narcologia.ru/goods/peroration691315.html
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